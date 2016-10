kabel1 classics 01:00 bis 02:40 Thriller Satanische Spiele USA 1967 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das reiche Ehepaar Jennifer und Paul Montgomery lädt gerne zu bizarren Partys ein. Durch einen Zufall nistet sich die geheimnisvolle Lisa bei ihnen ein. Schnell wird aus Spaß Ernst, denn Lisa regt sadistische Spielchen an Norman, dem Laufburschen des Supermarkts, an. Als dieser versehentlich von Paul erschossen wird, versuchen die Eheleute den Tod zu vertuschen. Doch von nun an fühlt sich Jennifer von Norman aus dem Jenseits verfolgt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Signoret (Lisa) James Caan (Paul) Katharine Ross (Jennifer) Don Stroud (Norman) Kent Smith (Harry) Estelle Winwood (Miss Beattie) Marjorie Bennett (Nora) Originaltitel: Games Regie: Curtis Harrington Drehbuch: Gene Kearney Kamera: William A. Fraker Musik: Samuel Matlovsky