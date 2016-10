kabel1 classics 11:20 bis 11:45 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Der Meisterfriseur USA 1990 Merken Al hat seine Meisterprüfung bestanden. Nun will er einen eigenen Frisiersalon eröffnen. Ein Laden ist schnell gefunden, und schon bald ist der Tag der Eröffnung da. Tony ist der Meinung, dass Als Umgangsformen den Kunden gegenüber noch sehr zu wünschen übrig lassen. Zunächst scheint Al unbelehrbar. Doch schließlich kommt es so weit, dass sich Al für einen Versager hält. Angela und Tony kommen am nächsten Tag in den Laden zu Besuch - und überraschen Al beim Packen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Rhoda Gemignani (Mrs. Rossini) Billy Gallo (Al) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Michael Teverbaugh, Linda Vasalle Kamera: Mark J. Levin Musik: Robert Kraft

