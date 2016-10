RBB 23:30 bis 00:50 Drama Anderswo D 2014 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Noa ist Anfang 30, lebt seit acht Jahren in Berlin und steckt in einer Krise. Wo gehört sie hin? Zu Jörg, ihrem deutschen Freund, bei dem sie gerade eingezogen ist, oder nach Israel zu ihrer Familie und ihren alten Freunden? Spontan fliegt sie für ein paar Tage in die Heimat, um Klarheit zu gewinnen. Doch was als Kurztrip gedacht war, dehnt sich aus. Ihre geliebte Oma liegt im Sterben und alte Familienkonflikte kochen wieder hoch. Als völlig überraschend auch noch Jörg nach Israel kommt, um seine Liebe zurück zu holen, ist das emotionale Chaos perfekt. Jörg lernt nicht nur zum ersten Mal Noas Familie kennen, sondern auch ganz neue Seiten an seiner Freundin. "Anderswo" von Ester Amrami ist ein Film über Heimat und Entwurzelung in Zeiten der Globalisierung. Der Film erlebte seine Uraufführung auf der Berlinale 2014 als Eröffnungsfilm der Sektion "Perspektive Deutsches Kino". Im Anschluss startete er eine beeindruckende Festivalkarriere auf der ganzen Welt und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Mit "Anderswo" eröffnet das rbb Fernsehen die diesjährige Herbststaffel der Nachwuchsreihe "Debüt im rbb". Bis Ende Oktober folgen noch - jeweils am Donnerstag - die Filme "Kaddisch für einen Freund" von Leo Khashin (13.10.16), "Die Unsichtbare" von Christian Schwochow (20.10.16) sowie "Oh Boy" von Jan Ole Gerster (27.10.16). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neta Riskin (Noa) Golo Euler (Jörg) Hana Laszlo (Rachel) Hana River (Henja) Dov Reiser (Yossi Guttermann) Romi Aboulafia (Netta Guttermann) Kosta Kaplan (Dudi Guttermann) Originaltitel: Anderswo Regie: Ester Amrami Drehbuch: Ester Amrami, Momme Peters Kamera: Johannes Praus Musik: Fabrizio Tentoni