RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110 Der Preis der Freiheit D, PL 2016 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein schwarzer SUV rast über die dunkle Landstraße und nimmt Kurs auf die deutsch-polnische Grenze, dicht gefolgt von einem Streifenwagen der Polizei. Der Fahrer des teuren Geländewagens bremst abrupt, dann ein Crash. Die junge Polizistin Katarzyna Ludwinek im Streifenwagen hat keine Chance. Schockiert und hilflos erleben Lutz Piatkowski und der kurz nach ihm eintreffende Polizeikommissar Udo Lehde, wie die junge Frau stirbt. Der Fahrer des SUV hat den Unfall provoziert, gibt Piatkowski später zu Protokoll. Er leitet die örtliche Bürgerwehr und machte hier zufällig seine Runde. Lehde war der Streifenführer der toten Polizistin, warum saß er nicht mit im Auto? Und wohin flüchtete der verletzte Fahrer des SUV, der wie vom Erdboden verschluckt ist? Diese Fragen beschäftigen Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski, ihren Kollegen Adam Raczek und das Team der deutsch-polnischen Mordkommission in Swiecko bei Frankfurt (Oder). Vor allem wollen sie den mutmaßlichen Autokurier und die Drahtzieher finden. Olga Lenski reagiert ärgerlich, als sie feststellt, dass Kollege Raczek ihr eine zentrale Information vorenthält: Das Unfallopfer ist die Tochter von Dienststellenleiter Karol Pawlak. Dieser Fall fordert Fingerspitzengefühl und geht auch Starszy Aspirant Edyta Wisniewski, Polizeihauptmeister Wolfgang Neumann und Komisarz Wiktor Krol besonders nahe. Bei den Ermittlungen stoßen Lenski und Raczek auf viele Widersprüche: Lehde sagt, seine Hospitantin Katarzyna hätte sich spontan entschieden, den gestohlenen SUV zu verfolgen. Bald zeigt sich, sie war keine Draufgängerin. Wollte Lehde die Fahndung verhindern? Und was ist mit Fischer Piatkowski und seiner einsamen Patrouille direkt beim Unfallort? Offiziell sind die Männer der Bürgerwehr Sicherheitspartner der Polizei. Aber können sie ihnen trauen? Auch die seltsamen Brandmale, die bei der Obduktion an Katarzynas Körper gefunden werden, geben den Kommissaren Rätsel auf. Ohne den verschwundenen Autokurier kommen Lenski und Raczek nicht weiter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Simon (Kriminalkommissarin Olga Lenski) Lucas Gregorowicz (Kriminalkommissar Adam Raczek) Robert Gonera (Inspektor Karol Pawlak) Klaudiusz Kaufmann (Wiktor Krol) Fritz Roth (Polizeihauptmeister Wolfgang Neumann) Katharina Bellena (Edyta Wisniewski) Thomas Loibl (Lutz Piatkowski) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Stephan Rick Drehbuch: Michael Vershinin Kamera: Stefan Unterberger Musik: Alexandra Barkovskaya

