RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-08 08:05 Merken Axel versucht erfolglos herauszufinden, wann Simone aus Russland zurückkommt. Ben fühlt sich derweil mit der neuen Verantwortung überfordert, denn er muss sich nicht nur um das Zentrum kümmern, sondern verspricht auch der besorgten Vanessa dafür zu sorgen, dass Richard aus dem Gefängnis frei kommt und dass alles gut wird. Aber Ben täuscht sich. Tom kann mit seinem Konzept die WGler zunächst nicht überzeugen und formuliert es erfolgreich um. Optimistisch präsentiert er es Ben, der es vortragen soll, und erfährt, dass er die Präsentation alleine durchziehen muss, was prompt schief geht. Als Franziska schockiert mitbekommt, wie Bastian Florian gegenüber die Vermutung äußert, dass "Frank" schwul ist, wird ihr erneut ihr Dilemma vor Augen geführt - outet sie sich schon jetzt als Mädchen, ist ihr Traum vom Eishockey-Profi vorbei. Franziska will nicht aufgeben und beweist ihre 'Männlichkeit', als sie Bastian einen Kinnhaken verpasst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

