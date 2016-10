RTL Passion 21:00 bis 21:45 Telenovela Heartland - Paradies für Pferde Zurück ins Licht CDN 2014 2016-10-06 23:55 Merken Während Amy sich darüber klar wird, dass ihre Verletzungen zu großen Veränderungen in ihrem Alltag führen könnten, gerät ihre Familie in Streit darüber, welche Behandlung die bessere für sie sein könnte. Ashley möchte Caleb zurück haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amber Marshall (Amy Fleming) Michelle Morgan (Samantha Louise "Lou" Fleming) Graham Wardle (Ty Borden) Chris Potter (Tim Fleming) Shaun Johnston (Jack Bartlett) Alisha Newton (Georgie) Cindy Busby (Ashley Stanton) Originaltitel: Heartland Regie: Dean Bennett Drehbuch: Heather Conkie Kamera: Craig Wrobleski Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 6