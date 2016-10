RTL Passion 20:15 bis 21:00 Telenovela Heartland - Paradies für Pferde Zur falschen Zeit am falschen Ort CDN 2013 2016-10-06 23:10 Merken Amy feiert große Erfolge als Trainerin eines Turnier-Springpferds - und merkt nicht, dass sie sich in große Gefahr begibt. Ein Verlag tritt an Lou heran und macht ihr ein lukratives Angebot. Ashley kehrt nach Heartland zurück - und bekommt einen Kuss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amber Marshall (Amy Fleming) Michelle Morgan (Samantha Louise "Lou" Fleming) Graham Wardle (Ty Borden) Chris Potter (Tim Fleming) Shaun Johnston (Jack Bartlett) Alisha Newton (Georgie) Cindy Busby (Ashley Stanton) Originaltitel: Heartland Regie: Dean Bennett Drehbuch: Heather Conkie Kamera: Craig Wrobleski Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 277 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 82 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 77 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 72 Min.