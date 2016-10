RTL Passion 17:15 bis 17:55 Serien Mistresses Abschiede USA, GB 2015 2016-10-08 15:45 Merken Calista hat den Mord gestanden und Joss wird entlassen. Ihr glückliches Wiedersehen mit Harry ist kurzweilig: Er erhält ein Jobangebot in Europa. Joss soll mitkommen, doch sie taucht nicht am Flughafen auf. Stattdessen sucht sie in Calistas Haus Hinweise auf den wahren Mörder - und blickt plötzlich in den Lauf einer Waffe. April erkennt, dass sie in Marc verliebt ist. Für Vivian gibt es keine Hoffnung mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yunjin Kim (Karen Kim) Rochelle Aytes (April Malloy) Jes Macallan (Josslyn Carver) Brett Tucker (Harry Davis) Rob Mayes (Mark) Jennifer Esposito (Calista Raines) Ed Quinn (Dr. Alec Adams) Originaltitel: Mistresses Regie: John Scott Drehbuch: K.J. Steinberg Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12