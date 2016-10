RTL Passion 13:30 bis 13:55 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-10-09 04:50 Merken Um sich nicht vor Felix zu verraten, täuscht Robin vor, dass er Coco wenig anziehend findet. Erst als Lars ihn motiviert, die Sache zu klären, kommt er ins Nachdenken. Sein schlechtes Gewissen gegenüber Felix verstärkt sich, als der dieser sich in einer peinlichen Lage als Kumpel beweist. Während Vanessa Felix mit einer spitzen Bemerkung darauf hinweist, dass Robin wohl an Coco herumbaggert, wird Robin klar, dass er nicht ohne Rücksprache mit Felix das 'Kevin'-Spiel aufdecken darf. Als aber Coco die weggeworfenen und eigentlich für sie bestimmten Blumen findet und sie fragend Robin präsentiert, kommt Felix dazu und wirft Robin vor, dass er ihn hintergehen würde. Ansgar, Tanja und Bernd präsentieren sich vor Arno und Sylvia als Elisabeths Retter. Aber Sylvia macht Bernd klar, dass sie sicher ist, dass er in die Sache verwickelt ist. Während sie sich vor Arno rechtfertigt, beschließt Ansgar, dass man Elisabeth und Sylvia unter Kontrolle bekommen muss. Als Sylvia von Ansgar unter Druck gesetzt wird, muss sie sich geschlagen geben und es wird für sie noch schlimmer, als Arno ankündigt, mit Johannes über die ganze Sache sprechen zu wollen und sich dabei auf sie berufen will. Da es Leonard nicht gelingt, Moritz zum Reden zu bringen, bittet er Cécile um Hilfe. Tatsächlich öffnet sich Moritz Cécile, doch als sie die blauen Flecken an seinem Körper entdeckt und insistiert, Leonard davon zu erzählen, läuft Moritz entsetzt weg. Als er am nächsten Morgen immer noch nicht aufgetaucht ist, wollen Leonard und Cécile ihn suchen. Dabei bemerken beide, dass, obwohl sie eigentlich getrennte Wege gehen wollten, das Schicksal sie immer wieder zusammenbringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics