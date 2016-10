RTL Passion 11:00 bis 11:45 Serien Providence Heather und die Schamanin USA 1999 2016-10-08 03:10 Merken Eigentlich ist Kyles Operation erfolgreich verlaufen und er hat sie auch physisch gut überstanden. Doch der Aufenthalt im Krankenhaus hat ihm die Zeit gegeben, über sein Leben nachzudenken. Kyle fühlt, dass er einen gewissen Abstand zu seinen helfenden Freunden, Verwandten und auch zu Sydney braucht. Da kommt die überraschende Begegnung mit seinem alten Freund Eddie wie gerufen: Eddie bietet Kyle einen Job an. Er soll ihm bei einer Überführung einer Yacht nach St. Barts helfen. Kyle zögert nicht lange und nimmt das verlockende Angebot an. Währenddesssen beschäftigt sich Sydney mit einem äußerst mysteriösen Fall: Jims Mitarbeiterin Heather ist vor seinen Augen einfach in Ohnmacht gefallen. Als er Heather von Sydney untersuchen lässt, kann diese jedoch keine eindeutige Diagnose stellen. Als Heather ihr dann auch noch von einer Schamanin namens Yeng Lor erzählt, wird Sydney hellhörig. Yeng Lor hat Heather eingeredet, dass sie verhext sei. Sydney erscheint die ganze "Hexerei" allerdings äußerst suspekt. Darum beschließt sie, die Schamanin aufzusuchen, um dem ganzen Spuk ein Ende zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Tom Verica (Kyle) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 223 Min. Nachtcafé

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:45

Seit 82 Min. Snooker

Sport

Eurosport 10:30 bis 12:00

Seit 67 Min. Der Jahrhundertprozess

Dokumentation

ARTE 10:55 bis 11:50

Seit 42 Min.