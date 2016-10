N24 Doku 16:55 bis 17:45 Reportage E-Sport - Vom Kinderzimmer ins Millionengeschäft D 2016 Merken Das Zocken in virtuellen Welten hat sich vom simplen Hobby zum Profi-Sport auf Wettkampf-Niveau entwickelt: Gamer verdienen mit Computerspielen wie "League of Legends", "World of Warcraft" oder "Counter-Strike" mittlerweile Millionen. Doch in der jungen Branche lockt auch der Betrug - von illegalen Wetten über Schummel-Software bis hin zu Doping. Die WeltN24-Reporter Noemi Mihalovici und Susanne Dickel begeben sich auf einen Streifzug durch das Universum des E-Sports. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: E-Sport - Vom Kinderzimmer ins Millionengeschäft