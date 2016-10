N24 Doku 03:20 bis 04:05 Dokumentation Operation Desert Storm USA 2007 Merken "Operation Wüstensturm": 1991 flogen Kampfflugzeuge der Anti-Irak-Koalition über 1.300 Einsätze und zerstörten Militär- und Industrieanlagen des Irak, der zuvor seinen Nachbarstaat Kuwait angegriffen hatte. Die Dokumentation beschäftigt sich mit den Auseinandersetzungen, bei denen EF-111 Raven von irakischen Mirage F-1-Flugzeugen angegriffen wurden und amerikanische Kampfpiloten in ihren F-15-Kampffliegern gegen irakische MiG-25 antraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dogfights: Dogfights of Desert Storm

