N24 Doku 12:50 bis 13:40 Magazin Welt der Wunder Faszinierender Erdentrabant: Welchen Einfluss hat der Mond auf unseren Planeten? Faszinierender Erdentrabant: Welchen Einfluss hat der Mond auf unseren Planeten? D 2015 HDTV Merken Er ist gerade mal ein Achtzigstel so schwer wie unsere Erde, sein Licht leuchtet nicht einmal ein Millionstel so stark wie die Sonne - und dennoch übt der Mond eine beeindruckende Kraft auf unseren Planeten aus. Außerdem: Schwarzes Gold - mit welchen Technologien gelangen Ölkonzerne an den knappen Rohstoff und wie werden Ölplattformen gebaut? Und: Endlich rauchfrei! Welche Tricks helfen, um dem Glimmstängel für immer abzuschwören? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder