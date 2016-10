N24 Doku 11:05 bis 11:55 Dokumentation Super Pit - Australiens größte Goldmine GB 2011 HDTV Merken Im Westen Australiens liegt eine der größten Goldadern der Welt: die sogenannte "Golden Mile". Das über eineinhalb Kilometer lange, sagenhafte Goldvorkommen wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Noch heute wird hier in einem der größten Goldbergwerke der Welt das kostbare Edelmetall gefördert. Die N24-Dokumentation porträtiert die Super-Pit-Goldmine und zeigt, wie aus 150.000 Tonnen Gestein Rohgold-Barren im Wert von über acht Millionen Euro werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Countdown to Collision

