Pro7 MAXX 20:15 bis 21:15 Magazin Galileo 360° Ranking Spezial: Crazy Animals 2 Ranking Spezial: Crazy Animals 2 D 2016 2016-10-06 02:35 16:9 HDTV Merken In Kalifornien fährt eine Buldogge Skateboard, in Deutschland sucht ein Mann eine Arbeitsstelle, zu der er seinen Kakadu mitbringen darf und in Kanada schmust ein Mann mit einem ausgewachsenen Eisbären: Verrückt? Es geht noch kurioser: In "Galileo 360° Ranking Spezial: Crazy Animals 2? präsentiert Funda Vanroy die lustigsten, faszinierendsten und ausgewöhnlichsten Tiere und ihre Geschichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo 360°

