Pro7 MAXX 19:20 bis 19:45 Trickserie Futurama Fhillip J. Fry: V.I.P. USA 2003 2016-10-07 13:55 16:9 HDTV Die Nibbler haben Fry entführt, damit er das Universum für sie rettet. Die Datenbank der bösen Gehirne hat nämlich sämtliche Informationen des bestehenden Universums gesammelt, um sie zu zerstören und in eine andere Welt zu ziehen. Frys Aufgabe ist es nun, eine Kommunikationsbombe in der neuen Datenbank zu zünden, damit alles vernichtet wird. Während er versucht, diesem Auftrag nachzukommen, erfährt er die wahren Gründe, warum er einst tiefgefroren wurde ... Originaltitel: Futurama Regie: Wesley Archer, Rich Moore Drehbuch: Matt Groening, Matt Groening, David X. Cohen, David X. Cohen, Kristin Gore, Mirsky Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6