Pro7 MAXX 08:45 bis 09:40 Dokumentation Animal Super Parents - Tierische Familienbande Alleinerziehend GB 2015 2016-10-08 02:40 16:9 HDTV Merken Manche Tierarten ziehen ihre Jungen im Alleingang, also ohne das andere Elternteil groß. Das hat manchmal überraschende Gründe. Alleinerziehende Polarbären-Mütter pflegen einen strengen Erziehungsstil. Im Ozean dagegen tarnen Fisch-Väter den Laich auf ausgefallene Art. Robben drillen die Kleinen in einer Art Boot Camp unter der Eisschicht, und Lori-Affen pinseln ihre Jungen mit Gift ein, um sie zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Super Parents

