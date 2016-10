ProSieben 20:15 bis 22:30 Show Big Countdown: Die 50 größten Sensationen der 90er D 2016 2016-10-09 15:45 HDTV Merken Die 90er Jahre - ein emotionales Auf und Ab. In "Big Countdown: Die 50 größten Sensationen der 90er" erinnert Annemarie Carpendale neben berüchtigten Promiskandalen, auch an tragische Momente. Hugh Grant feiert mit "Notting Hill" einen Kinowelterfolg und wird beim Techtelmechtel mit einer Prostituierten erwischt: Die 90er Jahre - ein emotionales Auf und Ab, nicht nur für den britischen Schauspieler. In "Big Countdown: Die 50 größten Sensationen der 90er" erinnert Annemarie Carpendale neben berüchtigten Promiskandalen, auch an tragische Momente - wie die Ermordung des Designers Gianni Versace oder die Unruhen in L.A. Ebenfalls prägend für das Jahrzehnt: Fragwürdige Charterfolge. Wer erinnert sich nicht mehr an den Ohrwurm "Barbie Girl"? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annemarie Carpendale Originaltitel: Big Countdown

