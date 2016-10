ProSieben 15:15 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Die Kissen-Katastrophe USA 2009 2016-10-07 08:55 16:9 Merken Leonard kann Pennys Computer wieder in Gang bringen. Unglücklicherweise nimmt Penny unterdessen ein Paintball-Gewehr in die Hand. Es lösen sich Schüsse - und treffen Sheldons Sofakissen. Eine Katastrophe! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Sara Gilbert (Leslie Winkle) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6