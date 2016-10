ProSieben 09:10 bis 09:35 Comedyserie The Big Bang Theory Der Freundschafts-Algorithmus USA 2009 16:9 Merken Keiner kann Barry Kripke leiden, doch Sheldon will sich mit ihm gut stellen, denn er braucht einen ganz bestimmten Computer für seine Arbeit. Und Kripke soll angeblich mit der Verwaltung dieses Computers zu tun haben. Kripke will sich aber nicht unbedingt auf Sheldon einlassen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) John Ross Bowie (Barry Kripke) Will Deutsch (Jeremy) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

