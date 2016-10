ProSieben 05:20 bis 05:40 Comedyserie Mike & Molly Molly sprengt die Ketten USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Molly braucht dringend eine Veränderung, denn sie merkt, dass sie als Lehrerin immer unzufriedener wird. Nun will sie zunächst in einem Musical auftreten, um dann auch noch als Schriftstellerin durchzustarten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Rondi Reed (Peggy) Louis Mustillo (Vince) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Phill Lewis Drehbuch: Chuck Lorre Kamera: Gary Baum Musik: Dennis C. Brown

