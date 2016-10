Nick 23:15 bis 00:05 Dokusoap Teen Mom Trial and Error 2009 Merken Während Farrah sich im Speeddating versucht, fragt sich Maci, ob ihr Freund Kyle bereit ist, einen stärkeren Part in ihrer kleinen Familie zu spielen. Unterdessen setzt Amber alles daran, ihren Highschool-Abschluss zu machen und Catelynn muss mit einer neuen familiären Krise umgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teen Mom