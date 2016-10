Nick 13:10 bis 13:35 Trickserie Yo-Kai Watch! Komasan in der großen Stadt: Stadtleben / Yo-kai Jammsel / Die Legende von Shogunyan J, USA 2014 Merken "Komasan in der großen Stadt: Stadtleben" Komasan versucht seinem kleinen Bruder zu helfen, sich den Gepflogenheiten der Stadt anzupassen, doch es stellt sich heraus, dass Komajiro ihm bereits weit voraus ist. "Yo-kai Jammsel" Nachdem ihm ein Missgeschick nach dem anderen passiert, bemerkt Nathan, dass er von dem Yo-kai Jammsel verfolgt wird, und er muss sich entscheiden, welcher seiner Yo-kai Freunde die Macht hat, die Missgeschicke wieder gutzumachen. "Die Legende von Shogunyan" Während sich Nathans Yo-kai Medallium immer weiter füllt, beschwört es plötzlich ein unglaublich mächtiges und mysteriösen Wesen? Den legendären Shogunyan! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yo-Kai Watch! Altersempfehlung: ab 6