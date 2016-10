Nick 09:15 bis 09:45 Trickserie Cosmo und Wanda Timmy Emo / Gleich staubt's USA, CDN 2014 Merken FINDING EMO: Timmy ist in eine Schulkameradin verliebt.Er wünscht sich ein "Emo" zu sein. Darauf hin verliert er das Interesse am Alltäglichen. Erst ein Kuss von Cosmo holt ihn zurück ins wirkliche Leben. GLEICH STAUBT'S:Infolge der vielen Wünsche, die im Hause Turner erfüllt wurden, hat sich übermäßig viel Elfenstaub angesammelt, der zu explodieren droht, da der Elfenstaubauffangbehälter nicht geleert wurde. Im letzten Moment kann eine Katastrophe verhindert werden. Timmy gelobt, in Zukunft den Behälter häufiger zu entleeren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6

