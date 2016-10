Nick 04:30 bis 05:45 Jugendserie iCarly Miss Briggs sagt "No!" USA 2007 Wieder da Merken Mitgefangen, mitgehangen: Carly muss ausbaden, dass sich ihre beste Freundin und Banknachbarin Sam in der Schule mal wieder einen Streich erlaubt hat. Die beiden werden von ihrer strengen Lehrerin Miss Briggs dazu verdonnert, die Proben für die nächste Schul-Talentshow zu organisieren. Carly und Sam filmen die Bewerber und finden dabei jede Menge hoffnungsvolle Talente. Doch so sehr sie sich auch anstrengen, Miss Briggs von ihrer Auswahl zu überzeugen: Die Lehrerin nutzt ihre Entscheidungsgewalt eiskalt aus und lehnt alle ab. Aber so leicht geben sich die Mädchen nicht geschlagen. Sie basteln aus den Clips und ihren eigenen Moderationen eine Show zusammen, die sie als Video auf ihrer Homepage präsentieren. Und siehe da: Die Sendung "iCarly" wird im World Wide Web zu einem Sensationserfolg - sehr zum Missfallen von Miss Briggs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miranda Cosgrove (Carly Shay) Jennette McCurdy (Sam Puckett) Nathan Kress (Freddie Benson) Jerry Trainor (Spencer Shay) Simon Bernal (Simon) Kyle Chavarria (Cellist Girl) Ryan Chowdhury (Cute Guy #2) Originaltitel: iCarly Regie: David Kendall, Steve Hoefer, Russ Reinsel Drehbuch: Dan Schneider, Ethan Banville Kamera: Mike Spodnik Musik: Michael Corcoran, Jason L. Mattia Altersempfehlung: ab 6

