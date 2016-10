sixx 22:00 bis 22:55 Mysteryserie Beauty and the Beast Durchgebrannt USA 2015 2016-10-06 02:00 16:9 HDTV Merken Cat und Vince schweben in Lebensgefahr. Ein Auftragskiller hat es auf die beiden abgesehen. Sie schaffen es nicht, ihn abzuhängen, denn er hat scheinbar übernatürliche Fähigkeiten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Gloria Votsis (Julianna) Alexander Cendese (Mercenary) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Deborah Chow Drehbuch: Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Ron Koslow, Vanessa Rojas Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 12

