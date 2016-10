sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Fernbeziehung USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Joels Buch soll verfilmt werden. Daher muss er für einige Monate nach Los Angeles ziehen. Zoe bleibt in Bluebell zurück und hat die Renovierung des Hauses vor sich. Sie macht sich nicht nur deshalb Sorgen, sondern vor allem darüber, dass ihre Beziehung die Entfernung vielleicht nicht aushält In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Tim Matheson Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman