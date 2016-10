sixx 05:10 bis 05:55 Mysteryserie Buffy - Im Bann der Dämonen Gefährlicher Zauber USA 2001 16:9 Merken Buffys Mutter ist gestorben und hinterlässt eine große Lücke und tiefe Trauer. Nur Angel kann Buffy in diesen Stunden trösten. Dawn ist so verzweifelt, dass sie versuchen will, ihre Mutter wieder ins Leben zu holen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Buffy Summers) Nicholas Brendon (Xander Harris) Alyson Hannigan (Willow Rosenberg) Emma Caulfield (Anya) Anthony Stewart Head (Rupert Giles) Armin Shimerman (Principal Snyder) James Marsters (Spike) Originaltitel: Buffy the Vampire Slayer Regie: Scott Brazil, Reza S. Badiyi, Marti Noxon Drehbuch: Marti Noxon, Joss Whedon Kamera: Michael E. Gershman, Raymond Stella Musik: Nerf Herder, Thomas Wanker Altersempfehlung: ab 6

