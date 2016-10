SAT.1 Gold 01:05 bis 01:50 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Russisches Roulette USA 1974 Merken Eine junge Psychologin sucht Rat und Hilfe bei Theo Kojak: Ihr Verlobter, ein Häftling, der auf Bewährung frei gelassen wurde, ist mit einer Waffe in der Hand abgehauen. Sie fürchtet, dass er eine alte Rechnung mit den Leuten begleichen will, die ihm die alleinige Schuld an dem gemeinsam begangenen Verbrechen gegeben und so dafür gesorgt hatten, dass er ins Gefängnis kommt. Auch die Ex-Frau des Flüchtigen ist in die Geschichte verwickelt. Kojak hat nur 24 Stunden Zeit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Sian Barbara Allen (Lindsay) Michael Glaser (Lou Giordino) John Beal (McKinney) Originaltitel: Kojak Regie: Leo Penn Drehbuch: Robert Foster Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12