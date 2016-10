SAT.1 Gold 19:25 bis 19:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Ehrenmord im Schrebergarten Ehrenmord im Schrebergarten D 2007 2016-10-07 06:00 16:9 Merken Der 17-jährige Sohn einer türkischen Familie verschwindet spurlos. Zuletzt wurde er in der Kleingartenanlage gesehen, in der die Familie einen Schrebergarten besitzt. Der Vater des Jungen zeigt den Kommissaren Blutspuren in unmittelbarer Nähe der Gartenlaube. Die türkische Familie ist in der Laubenkolonie alles andere als gern gesehen. Wurde der Jugendliche Opfer einer fremdenfeindlichen Bluttat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grassl, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz