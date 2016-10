SAT.1 Gold 17:00 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Jessica und die Bombe USA 1987 2016-10-07 12:45 Merken Jessicas Krimigeschichten sollen für eine Serie verfilmt werden. Doch schon bald merkt sie, dass am Set der Serie nicht alles so rosig läuft, denn die Hauptdarsteller sind kurz davor auszusteigen, und auch zwischen den Produzenten Avery und Sid kommt es zu Spannungen. Als Sid bei einer Explosion ums Leben kommt, will Jessica der Sache auf den Grund gehen. Sie nimmt den Job als Drehbuchautorin an, um am Set ungestört auf Mörderjagd gehen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Yaphet Kotto (Lt. Bradhaw) Bradford Dillman (Avery Stone) Fionnula Flanagan (Freida Schmidt) Vince Baggetta (Bert Puzo) Doug McClure (Gary Patterson) Kim Miyori (Gayle Yamada) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: John Llewellyn Moxey Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Robert Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12