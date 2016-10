SAT.1 Gold 15:20 bis 16:10 Krimiserie Diagnose: Mord Mörderische Therapie USA 1999 2016-10-07 11:10 Merken Die Medizinstudentin Lisa unternimmt einen Selbstmordversuch, wird aber im letzten Augenblick gerettet. Nun muss sie im Community General eine Therapie beginnen - zusammen mit Drogensüchtigen und durch Drogen zu Verbrechern gewordenen Menschen. Als sich die Gruppenmitglieder in den Sitzungen gegenseitig fertig machen wollen, versucht die Therapeutin Carla schlichtend einzugreifen. Eines Abends wird Tommy, ein weiterer Teilnehmer, in Lisas Bad tot aufgefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Joanna Cassidy (Madison Wesley) Lisa Long (Marilyn) Lisa Sheridan (Lisa) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Frank Thackery Drehbuch: Terry Curtis Fox Kamera: Lee Nakahara Musik: Randall Crissman