SAT.1 Gold 09:25 bis 10:20 Familiensaga Falcon Crest Das Kurhotel USA 1986 2016-10-06 01:50 Merken Die Eröffnung des neuen Kurhotels steht kurz bevor, weswegen Angela sehr beschäftigt ist - so beschäftigt, dass sie sich nicht einmal von der Ankunft von Dan Fixx ablenken lässt, der noch eine Rechnung mit ihr offen hat. Richard will die Eröffnungsfeier dazu nutzen, um Skylers Identität zu klären und beauftragt einen Fotografen damit, sie heimlich abzulichten. Auch der Grund für Maggies Zusammenbruch ist nun klar: Sie ist schwanger - möglicherweise von Jeff ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Robert Foxworth (Chase Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Harry Harris Drehbuch: Robert McCullough Kamera: Ken Peach jr. Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6

