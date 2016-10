SWR 23:15 bis 23:45 Magazin lesenswert sachbuch Walter Janson mit Anton Hofreiter D 2016 2016-10-09 08:45 Stereo 16:9 HDTV Merken In "lesenwert sachbuch" ist dieses Mal der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anton Hofreiter, mit seinem neuen Buch "Fleischfabrik Deutschland" bei Walter Janson zu Gast. Darin befasst er sich mit der industriellen Massentierhaltung, die Deutschland zur Fleischfabrik macht: Schweine und Legehennen leben auf engstem Raum, männliche Küken werden geschreddert, Puten derart gemästet, dass ihre Beine sie nicht mehr tragen. Auch Antibiotikaresistenzen, eine immer schlechtere Wasserqualität und die Klimakrise werden durch das System der industriellen Landwirtschaft befördert. Anton Hofreiter zeigt in seinem Buch auf, welche realistischen Stellschrauben gedreht werden müssten, um den Tierschutz zu verbessern, die Artenvielfalt zu erhalten und gutes Essen für alle zu produzieren. Der promovierte Biologe plädiert für eine Politik, die die Trends hin zu maßvollem, bewusstem Fleischkonsum und einer nachhaltigen Landwirtschaft unterstützt. Anton Hofreiter kämpft für eine gerechte Agrarwende und ist dafür bis nach Brasilien gereist. In Deutschland besucht er regelmäßig Höfe und ist im Gespräch mit Bäuerinnen und Bauern, Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbrauchern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: lesenswert sachbuch