SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch - Was meinen Sie? / Gute Reise: Mountainbiken in den Rhodopen (Bulgarien) / Tagesthema: Reifenwechsel und andere Inspektionsarbeiten vor dem Winter / Staunen im Südwesten - Filmbeitrag: Junge Winzerin Katja / Abenteuer Haushalt: Genießen: Karamell mit Cranberries / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten - damals und heute: Mofaclub Zündkatzen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Gute Reise: Mountainbiken in den Rhodopen (Bulgarien) Die Rhodopen sind das größte Gebirge Bulgariens. Es ist eine wildromantische Gegend, in der wilde Tiere und die ältesten Bewohner Europas leben sollen. Aber es ist auch sehr mythisch dort, denn hier soll Orpheus in den Hades hinabgestiegen sein, um seine Geliebte Euridyke zu retten. Ein spannendes Stückchen Erde, das sehr gut mit dem Mountainbike zu erkunden ist. Tagesthema: Reifenwechsel und andere Inspektionsarbeiten vor dem Winter Mit Thorsten Link, SWR Redaktion Auto und Verkehr Thorsten Link aus der SWR Redaktion Auto und Verkehr ist heute bei Kaffee oder Tee zu Gast und beantwortet Fragen der Zuschauer zum Thema Reifen und andere Inspektionsarbeiten vor dem Winter. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten - Filmbeitrag: Junge Winzerin Katja "Junges Schwaben", "Die jungen Wilden" oder "Generation Riesling" - so nennen sich junge Winzer aus der Region. Sie tun sich zusammen, tauschen sich aus, um ihr Produkt, den Wein, voran zu bringen. In der Sendung Kaffee oder Tee werden bis Januar einige dieser jungen Winzer vorgestellt. Heute das "kleine aber feine" Weingut Königsrain in Sasbachwalden. Es gehört der ehemaligen deutschen Weinprinzessin Katja Bohnert und ihrem Freund Tobias Pfeifer. Mit ihrem eigenen Weingut haben sie erst vor ein paar Jahren gestartet . Abenteuer Haushalt: Genießen: Karamell mit Cranberries Mit Jens Meier, Bonbonmacher aus Heidelberg Selbst gemacht schmecken sie am besten, weil schon der Duft beim Zuckerkaramellisieren Appetit macht und man sie gleich frisch vernaschen kann. Dazu ist die Herstellung von Karamellbonbons denkbar einfach: In wenigen Schritten und mit kleinem Aufwand ist der Zucker-Zauber fertig. Auch als Geschenk - hübsch verpackt in buntes Bonbon- oder Wachspapier - eignen sich die süßen Dingerchen hervorragend. Wer seine Karamellen aromatisieren möchte, kann dies mit getrockneten Früchten, Gewürzen oder Kakao tun. Jens Meier, Bonbonmacher aus Heidelberg zeigt, wie einfach es geht. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Mofaclub Zündkatzen Mit Jule Backenstraß und Katrin Graf, Mitglieder Mofaclub Zündkatzen Sie sind Deutschlands Mofaclub für Frauen: Die Zündkatzen aus der Pfalz. Mit stolzen 25 Km/h juckeln sie auf ihren bunt geschmückten Maschinen durchs Land und zeigen den Herren der Schöpfung, dass es nicht immer auf PS und "höher, schneller, weiter" ankommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Thorsten Link (SWR Redaktion Auto und Verkehr), Jens Meier (Bonbonmacher aus Heidelberg), Jule Backenstraß (Mitglieder Mofaclub Zündkatzen), Katrin Graf (Mitglieder Mofaclub Zündkatzen) Originaltitel: Kaffee oder Tee