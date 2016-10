kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Hopfenernte D 2016 16:9 HDTV Merken Das weltweit größte zusammenhängende Anbaugebiet für Hopfen liegt mitten in Deutschland. In der bayrischen Hallertau werden pro Jahr 30.000 Tonnen Hopfen geerntet. Und der ist wichtig für die Bitterkeit des Bieres und seine Haltbarkeit. Wenn der Herbst beginnt, haben die Hopfen-Bauern alle Hände voll zu tun. "Abenteuer Leben täglich"-Reporterin Christina Bruch hat einen Tag bei der Ernte mitgeholfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johannes Zenglein Originaltitel: Abenteuer Leben täglich