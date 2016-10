kabel eins 15:00 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Der Freund eines Freundes USA 2009 2016-10-07 09:45 16:9 Merken Jared Renfrew ist seit einem Jahr wegen Mordes im Gefängnis. Patrick Jane besucht ihn, da Jared ihm Hinweise zu Red John geben möchte. Dafür soll Patrick die Unschuld von Jared beweisen. Patrick stimmt nach anfänglichen Bedenken zu. Er verlässt das CBI und möchte eigenständig ermitteln. Dabei kann er sich immer auf die Unterstützung seiner Kollegen verlassen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Todd Stashwick (Jared Renfrew) Charlotte Cornwell (Muriel) Originaltitel: The Mentalist Regie: John Polson Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6