kabel eins 13:15 bis 14:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Soul USA 2009 2016-10-07 08:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lilly Rush und ihr Team haben einen 40 Jahre alten Fall wieder aufgerollt. Der junge Musiker und Sohn eines Predigers war in den 70er-Jahren bei der Weiterentwicklung des "Phillysounds" eine treibende Kraft. Leider hat sein Vater ihm das Leben sehr schwer gemacht, da er nie mit seinem Lebensstil einverstanden war. Billy wird eines Tages erschlagen aufgefunden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Wesley Jonathan (Billy Jeremiah Sanders) Kelvin Brown (Buster Large) Originaltitel: Cold Case Regie: John F. Showalter Drehbuch: Ryan Farley Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6