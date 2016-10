kabel eins 11:30 bis 12:20 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Das geheime Zimmer USA 2006 2016-10-07 07:00 16:9 HDTV Merken Cindy arbeitet als Stripperin in einem Nachtclub, damit sie ihre Familie ernähren kann. Vor Kurzem ist dort eine Tänzerin ermordet worden. Als die junge Mutter eines Nachts spurlos verschwindet, schleust Jack Elena als Tänzerin in den Club ein. Anscheinend hat Cindys Gatte nicht die ganze Wahrheit erzählt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Sherman Alpert (Tourist) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Jan Nash, Greg Walker Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6

