Hessen 23:15 bis 00:00 Dokumentation Freispruch und zurück ins Leben? Der lange Weg des Harry Wörz D 2015 Live TV Merken Viele Urteile hat sich Harry Wörz anhören müssen: das erste im Januar 1998. "Schuldig" hieß es da. Schuldig, weil er versucht habe, seine Exfrau zu töten. Am Ende des Jahres 2010, fast 13 Jahre später, das gewichtigste Urteil des Bundesgerichtshofes: der Freispruch, ohne jeden Zweifel. Und: "Die durch die Rechtsmittel verursachten notwendigen Auslagen des Angeklagten hat allein die Staatskasse zu tragen." Wie aber geht es Harry Wörz heute? Wiederholt klagt er gegen die inzwischen erfolgte Entschädigung. Ist hier ein Geldgieriger unterwegs, der jetzt den Staat schröpfen will? Eigentlich hat er doch alles: Er ist frei, er ist unschuldig - der Weg in ein normales Leben scheint offen. Aber so einfach geht das alles nicht. Er ist traumatisiert, und der Kampf um die Entschädigung ist zäh. Wie findet man wieder zur Normalität zurück? Welche Werte zählen noch in einem Leben, das so ins Trudeln geriet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Freispruch und zurück ins Leben? Regie: Gunther Scholz