Hessen 13:05 bis 14:35 Komödie Die Trödelqueen - Gelegenheit macht Liebe D 2011 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Vor Kurzem erst hat Andrea ihren Ehemann verloren. Mehr schlecht als recht versucht sie seither, ihren verschuldeten "Kunst und Trödel"-Laden alleine über Wasser zu halten. Ihrem Verehrer Ludwig zeigt die Witwe die kalte Schulter - bis sie in ihrem Kummer auch noch erfahren muss, dass ihr Göttergatte seit elf Jahren eine Geliebte hatte: Elisabeth von Greifenstein führt eine kleine Kunstbuchhandlung und sitzt ebenfalls auf einem Berg Schulden. Zunächst sind die beiden Frauen sich natürlich spinnefeind - bis ihnen klar wird, dass sie nur gemeinsam eine Chance haben, ihre Geschäfte zu retten. - Mariele Millowitsch und Katharina Müller-Elmau bilden in "Die Trödelqueen - Gelegenheit macht Liebe" ein zunächst unfreiwilliges Duo mit jeder Menge Charme und Frauenpower. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariele Millowitsch (Andrea Steckenreiter) Katharina Müller-Elmau (Elisabeth von Greifenstein) Martin Feifel (Ludwig Reiter) Ilse Neubauer (Lucy Steckenreiter) Konstantin Wecker (Randolph Heidenreich) Florian Simbeck (Domenico) Winfried Hübner (Herr Weigert) Originaltitel: Die Trödelqueen - Gelegenheit macht Liebe Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Cornelia Willinger Kamera: Klaus Merkel Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 6