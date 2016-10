Hessen 05:25 bis 05:50 Trickserie Der kleine Prinz Der Planet des Vergessens (3) F, D 2011 Untertitel Live TV Merken Der kleine Prinz und Kira können sich noch immer an nichts erinnern. Die große Wanderschaft der Bamalias droht zu scheitern. Das Sternensystem steht kurz vor dem Untergang, da kehrt die Erinnerung des kleine Prinzen zurück, nicht jedoch das Gedächtnis von Kira. Nun muss der kleine Prinz das Sternensystem vor dem Erlöschen retten, nur er kann die Bamalias zum großen Auge durch die Stürmungen führen - doch auch dieses Mal gibt die Schlange nicht auf und greift die Freunde erneut an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Prinz Regie: Pierre-Alain Chartier Drehbuch: Karen Thilo, Martin Frei-Borchers Musik: Frédéric Talgorn, Annett Louisan

