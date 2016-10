Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der Wilde Westen - Die wahre Geschichte Der Untergang der Indianer USA 2015 2016-10-08 22:55 16:9 HDTV Merken Nach seiner Niederlage in der "Schlacht am Little Bighorn", belagert das Militär die Black Hills und zwingt Sitting Bull ins Exil nach Kanada. Crazy Horse hingegen bewohnt ein Reservat. Nachdem nun die Büffel aus den Great Plains verschwunden sind, nehmen Kühe ihren Platz ein, Menschen siedeln sich an und raue Städte wie Dodge City entstehen über Nacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The American West

