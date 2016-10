Kabel1 Doku 15:30 bis 16:20 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Thrum Mill - Eine Wassermühle in Northumberland GB 2010 2016-10-07 05:25 16:9 HDTV Merken Eine alte Wassermühle hat es Dave und Margaret Hedley angetan. Sie stießen durch Zufall auf das verfallene Gebäude und beschlossen, es in ihr Traumhaus umzuwandeln. Dave begleitet jeden Schritt des Umbaus und findet sogar eine neue Verwendung für das Wasserrad. Architekt George Clarke unterstützt ihn bei jedem neuen Schritt. Doch die Hedleys haben mit Fluten und Margarets schwerer Krankheit zu kämpfen. Werden sie den Umbau wirklich schaffen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man