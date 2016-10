Kabel1 Doku 11:00 bis 11:50 Dokumentation Moderne Wunder Die Kongressbibliothek von Washington USA 2009 2016-10-12 10:15 16:9 HDTV Merken Washington D.C. beherbergt eine wahre Schatzkammer an Wissen! In der Kongressbibliothek finden sich Abermillionen von Titeln in Regalen auf schier endlos langen Fluren. Tausende Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Schätze im Haus bleiben und ermöglichen zudem den Zugriff auf die World Digital Library. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Musik: Guy Thomas

