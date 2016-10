Super RTL 22:15 bis 23:20 Dokusoap Nachbarschaftsstreit Fricke vs. Zick - der Durchfall D 2010 Stereo HDTV Merken 'Wer solche Nachbarn hat, braucht keine Feinde mehr!', klagt Maria F. (50). Die dreifache Mutter ist seit fast 20 Jahren Eigentümerin einer Dreizimmerwohnung in Bocholt. Doch die ländliche Idylle wird getrübt von den jahrelangen handfesten Streitigkeiten mit den Nachbarn im ersten Stock: Das Trucker-Ehepaar Sonja (42) und Ralf Z. (51) macht der Patchwork-Familie im Erdgeschoss seit drei Jahren das Leben zur Hölle. Vor allem Neid soll das Motiv für die Streitereien sein. Für Familie Z. ist diese Wohnsituation ebenfalls unerträglich. Jürgen F. schlägt der Streit vor allem auf den Magen: Seit Jahren leidet er an einem Reizdarm und ist dadurch arbeitsunfähig. Maria F. muss sich einer Psychotherapie unterziehen und selbst die junge Ehe steht wegen der andauernden Streitereien inzwischen auf der Kippe. Da beide Familien durch den zermürbenden Zoff gesundheitlich und nervlich enorm belastet sind, muss Franz Obst dringend helfen.... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nachbarschaftsstreit

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 265 Min. Doghouse

Horrorfilm

Tele 5 23:47 bis 01:28

Seit 98 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:15 bis 02:00

Seit 70 Min. Meine Schwestern

Drama

Das Erste 00:20 bis 01:53

Seit 65 Min.