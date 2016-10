Super RTL 21:15 bis 22:15 Dokusoap Raus aus den Schulden Immobilien Spezial - Familie Siemann D 2007 2016-10-07 22:20 Stereo HDTV Live TV Merken Dirk S. 36 und Freundin Madlain B. (31) haben einen gemeinsamen Sohn, Ben (8 Monate) und noch eine 4-jährige Tochter aus Dirks erster Ehe. Jetzt wird die 90-Quadratmeter-Wohnung in Verl zu klein und deswegen suchen sie eine Immobilie im Umkreis von 20 Kilometern. Dirk arbeitet bei einem Bauunternehmen, er hat zwei Meistertitel, zur Zeit ist er Alleinverdiener. Madlain bezieht Erziehungsgeld, demnächst geht sie wieder in der Systemgastronomie arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Zwegat Originaltitel: Raus aus den Schulden