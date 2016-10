Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Alvinnn!!! und die Chipmunks Der Clown / Harmonie zu Hause USA 2015 2016-10-13 13:55 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Theodore möchte sich für ein Theaterstück als Monster bewerben. Zu Hause probiert er aus, ob er die anderen Familienmitglieder erschrecken kann. Dies gelingt ihm nicht. Alvin möchte ihm zeigen, wie man andere Leute erschreckt, indem er Theodore selbst einen Schrecken einjagt. Er weiß, dass Theodore sich vor Clowns gruselt, daher zieht er sich ein Clownskostüm an. Und tatsächlich bekommt Theodore einen Riesenschrecken eingejagt... 2. Geschichte: Dave hat sich eine neue App zugelegt, den Heim-Harmonisierer. Ein Roboter, der dabei hilft, die Kinder zu betreuen und zu überwachen. Simon und Theodore sind davon begeistert. Ganz anders Alvin. Er fühlt sich von Harmony gegängelt. Ständig ermahnt der Roboter ihn, seine Hausaufgaben zu machen, und wil ihn nicht zu einer Party gehen lassen. Alvin muss einen Weg finden, den Plagegeist auszutricksen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alvinnn!!! And the Chipmunks Altersempfehlung: ab 6