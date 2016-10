Super RTL 11:25 bis 11:55 Trickserie Angelo! Der weltbeste Muffin / Das Mega-Musik-Fest / Moms Skulptur CDN, F, GB 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Cathy gehört das angesagte Café 'Sugar Shack'. Hier gibt es die besten Muffins aller Zeiten. Manchmal verschenkt Cathy einige ihrer genialen Gebäck-Törtchen. Doch die sind so begehrt, dass Angelo und Sherwood meist leer ausgehen. Dieses Mal wollen die Jungs die Muffins für sich haben. Und so legen sie sich auf die Lauer. Angelo hat einen fantastischen Skateboard-Plan, um die kostenlosen Muffins auch ganz sicher in seinen Besitz zu bringen. 2. Geschichte: Die Gruppe "Slobber" wird in der Stadt auftreten. Angelo, Sherwood und Lola haben leider keine Karten mehr bekommen. Ihre Erzfeinde Alonzo, Clyde und Brandy dagegen sind im Besitz der begehrten Eintrittsscheine. Was tun? Angelo schmiedet einen Plan. Kurzerhand erfindet er ein 'Mega-Musik-Fest', das er und Sherwood mit Plakaten wie wild bewerben. Alle wollen Karten haben. Die es natürlich in Wirklichkeit nicht gibt. Auch Alonzo, Clyde und Brandy reißen sich um den Eintritt. Vielleicht können sie ja ihre Slobber-Karten zum Tausch anbieten? 3. Geschichte: Angelo und Sherwood spielen Basketball. Das wäre eigentlich kein Problem, wenn sie es nicht im Wohnzimmer spielen würden. Es kommt, wie es kommen muss: Mamas Skulptur geht zu Bruch. Angelo denkt kurz nach und weiß Rat. Er will die Tat dem kleinen Peter in die Schuhe schieben. Denn der hat noch nie etwas kaputt gemacht und Mama wird es ihrem kleinen Liebling sicher verzeihen. Dazu jedoch muss eine neue Skulptur her, die vor Mamas Augen durch Peters Ungeschicklichkeit zerstört wird... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Drehbuch: Greg Grabianski Altersempfehlung: ab 6

