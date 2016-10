Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Caillou ist es heiß / Rücksitzfahrer / Verloren und wieder gefunden / Magische Weihnachtszeit CDN 2000 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou darf nicht ins Freibad. Er war schon zu oft in dieser Woche dort. Caillou ist sauer. Als Rosie ihn auch noch nervt und er sich mit Sonnencreme einreiben soll, wird er pampig. Da beschließt Mami, dass sie für eine besonders spannende Abkühlung der Gemüter im Garten sorgen wird... 2. Geschichte: Vati fährt mit Caillou und Rosie im Auto. Die Kinder streiten sich. Schließlich verliert Papi die Geduld. Als dann der Wagen auch noch eine Panne hat, ist die Stimmung ganz am Boden - bis endlich ein Abschleppwagen kommt und alle in die Werkstatt fährt. Das ist Spannung pur und Caillou bekommt wieder gute Laune. 3. Geschichte: Caillou und Papa haben einen verwahrlosten Hund gefunden. Die gesamte Familie bemüht sich, den Besitzer des Vierbeiners ausfindig zu machen. Als dieser endlich vor der Türe steht, will Caillou den Hund nicht mehr abgeben... 4. Geschichte: Caillou und seine Familie wollen einen Besuch beim Weihnachtsmann machen und noch einen Weihnachtsbaum kaufen. Dann geht jedoch alles schief: Bis der Weihnachtsmann erscheint vergeht unendlich viel Zeit, und als die Familie endlich beim Christbaumverkäufer ankommt, sind alle Weihnachtsbäume verkauft. Caillou hat aber eine Idee: Es wird einfach ein Baum im Garten wunderschön geschmückt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

